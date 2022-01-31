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В мире число заразившихся COVID-19 превысило 374 млн человек

В мире число заразившихся COVID-19 превысило 374 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 374 701 198.
Здоровье
31 января 2022 г. 10:25
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 374 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 374 701 198.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 664 012 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 333 001 инфицированный COVID-19, число летальных исходов составило 884 260.

Далее идет Индия с показателями 41 302 440 и 495 050.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 360 647 человек, из них скончались 627 150.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 728,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 716 человек, Индии - 353, Бразилии - 2 917.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 374 milyonu ötüb

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