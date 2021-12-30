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В мире число заразившихся COVID-19 превысило 284 млн человек

В мире число заразившихся COVID-19 превысило 284 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 284 580 401.
Здоровье
30 декабря 2021 г. 10:56
В мире число заразившихся COVID-19 превысило 284 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 284 580 401.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 422 376 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 53 663 221 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов в этой стране составило 822 920.

Далее идет Индия с показателями 34 822 040 и 480 860 соответственно.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразился 22 269 031 человек, из них умерли 619 095.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 284 milyonu ötüb

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