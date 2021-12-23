В мире число умерших от коронавируса составило около 5,4 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 277 161 452.
Как передает Report со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса, с начала распространения вируса скончались 5 377 204 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где был выявлен 51 545 991 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов в этой стране составило 812 069.
Далее идет Индия с показателями соответственно 34 765 976 и 478 759 человек.
На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 222 928 человек, из них умер 618 091.