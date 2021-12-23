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В мире число умерших от коронавируса составило около 5,4 млн человек

В мире число умерших от коронавируса составило около 5,4 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 277 161 452.
Здоровье
23 декабря 2021 г. 11:00
В мире число умерших от коронавируса составило около 5,4 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 277 161 452.

Как передает Report со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса, с начала распространения вируса скончались 5 377 204 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где был выявлен 51 545 991 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов в этой стране составило 812 069.

Далее идет Индия с показателями соответственно 34 765 976 и 478 759 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 222 928 человек, из них умер 618 091.

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