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В мире число умерших от коронавируса составило 5,3 млн человек

В мире число умерших от коронавируса составило 5,3 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 267 182 894.
Здоровье
8 декабря 2021 г. 10:39
В мире число умерших от коронавируса составило 5,3 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 267 182 894.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 271 668 человек.

США, Индия и Бразилия по-прежнему возглавляют список стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом.

В США выявлено 49 387 208 инфицированных COVID-19, а количество летальных исходов составило 791 514.

Далее идет Индия, где количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 34 656 822. Число умерших выросло до 473 952 человек.

На третьем месте находится Бразилия с показателями 22 157 726 и 616 018 человек соответственно.

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