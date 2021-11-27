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В мире число умерших от коронавируса превысило 5 млн человек

В мире число умерших от коронавируса превысило 5 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 260 млн 679 тыс. 482.
Здоровье
27 ноября 2021 г. 10:52
В мире число умерших от коронавируса превысило 5 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 260 млн 679 тыс. 482.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс. 507 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 177 тыс. 910 инфицированных COVID-19, количество летальных исходов составило 776 349. Второе место занимает Индия - соответственно 34 млн 563 тыс. 749 и 467 933. Далее следует Бразилия - 22 млн 67 тыс. 630 случаев заражения и 613 957 умерших.

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