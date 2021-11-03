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В мире число умерших из-за COVID-19 превысило 5 млн

В мире число умерших из-за COVID-19 превысило 5 млн Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн, а число случаев заражения приблизилось к 247 млн.
Здоровье
3 ноября 2021 г. 02:50
В мире число умерших из-за COVID-19 превысило 5 млн

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн, а число случаев заражения приблизилось к 247 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник ВОЗ.

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 2 ноября в ВОЗ поступили сведения о 246 951 274 инфицированных коронавирусом и 5 004 855 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 347 703, летальных исходов - на 5 981.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 45 678 478. Далее следуют Индия (34 296 237) и Бразилия (21 810 855). Летальных исходов больше всего в США - 740 366, вторую строчку занимает Бразилия (607 824), третью - Индия (458 880).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 5 milyonu ötüb

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