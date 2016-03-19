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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В мире 27 млн. человек страдают от наркозависимости. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Юрий Федотов в своем выступлении на 59-ой сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене.

“В глобальном масштабе в мире насчитывается примерно 27 млн. наркозависимых лиц, в том числе 12 млн. инъекционных наркоманов. Ежегодно в результате передозировки и других причин, связанных с потреблением наркотиков, погибают 200 тыс. человек”, - сказал он.

Он также сообщил, что 13% наркоманов заражены ВИЧ.