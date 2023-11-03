В Минздраве состоялась встреча с руководителями ведущих международных компаний

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководителями ряда ведущих международных компаний - управляющим австрийского производителя медицинского оборудования Meteka Роландом Катшнигом и председателем правления Qatar Pharma Ахмедом

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководителями ряда ведущих международных компаний - управляющим австрийского производителя медицинского оборудования Meteka Роландом Катшнигом и председателем правления Qatar Pharma Ахмедом Мухаммадом аль-Хайи аль-Сулейти.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества и расширения партнерства в сфере здравоохранения и фармацевтики, реализация совместных проектов со всемирно известными компаниями.

Было отмечено, что одним из основных приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане является модернизация здравоохранения, внедрение современных тенденций и инновационных решений.

Также в рамках встречи было подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане с целью повышения эффективности развития здравоохранения реализуются проекты государственно-частного партнерства.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что взаимное сотрудничество с ведущими международными компаниями играет важную роль в развитии высокотехнологичной фармацевтической промышленности, а также во внедрении современных технологических достижений в медицинских учреждениях.

Компания Meteka является первым в мире разработчиком устройств для обеззараживания медицинских отходов, Qatar Pharma специализируется на производстве высококачественных лекарственных препаратов.