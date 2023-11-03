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В Минздраве состоялась встреча с делегацией во главе с замгубернатора Свердловской области РФ

В Минздраве состоялась встреча с делегацией во главе с замгубернатора Свердловской области РФ В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой заместителем губернатора Свердловской области России Василием Козловым.
Здоровье
3 ноября 2023 г. 13:03
В Минздраве состоялась встреча с делегацией во главе с замгубернатора Свердловской области РФ

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой заместителем губернатора Свердловской области России Василием Козловым.

Как сообщает Report, на встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, включая обмен опытом в сфере оказания медицинских услуг, применение передовых технологий в развитии здравоохранения и подготовке высококвалифицированных кадров.

Поприветствовав делегацию, Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество между странами в сфере здравоохранения осуществляется в рамках "Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки", подписанного между министерствами здравоохранения Азербайджана и России. Министр подчеркнул успешное сотрудничество в сфере медицинского образования: "Открытие первого филиала передового в международном рейтинге российского медицинского университета в Азербайджане было реализовано при поддержке президента Ильхама Алиева и инициативе первого вице-президента Азербайджана, выпускницы и почетного профессора Сеченовского университета Мехрибан Алиевой".

Было отмечено, успешное сотрудничество в фармацевтической отрасли, а также обмен опытом и по другим приоритетным направлениям в области медицины.

Заместитель губернатора Свердловской области РФ Василий Козлов поблагодарил министра за теплый прием. Он подчеркнул, что в рамках соглашения, подписанного между Азербайджаном и Свердловской областью, имеется успешный опыт сотрудничества в области медицины. Была отмечена заинтересованность в совместном сотрудничестве в сферах высокотехнологичной медицинской помощи, фармацевтики, санаторно-курортного лечения, медицинского туризма и подготовки кадров.

Стороны также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества по другим направлениям.

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