В Минздраве рассказали, в какой возрастной группе наибольший риск заражения корью среди детей

В Министерстве здравоохранения рассказали, в какой возрастной группе наибольший риск заражения корью среди детей.

В Министерстве здравоохранения рассказали, в какой возрастной группе наибольший риск заражения корью среди детей.

Как сообщает Report, специалист-эксперт Минздрава, эпидемиолог Нигяр Муталибова отметила, что корью можно заразиться в любом возрасте, но наиболее часто она встречается у детей от года до 5 лет.

По ее словам, у младенцев до 6-месячного возраста корь встречается крайне редко.

"Дети в возрасте до 3 месяцев, как правило, не болеют корью вообще. Это связано с наличием пассивного иммунитета, который передается ребенку от матери", - сказала она.

Муталибова также подчеркнула, что корь является антропонозной инфекцией, то есть встречается только у людей.

"Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. При кашле и чихании вирус кори выделяется во внешнюю среду через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и может распространяться в другие помещения потоком воздуха на большие расстояния. Заражение от больного человека может произойти за 4-5 дней до и через 5 дней после появления сыпи", - сказала Муталибова.

Специалист Минздрава напомнила, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от кори.

В Азербайджане для борьбы с корью, эпидемическим паротитом и краснухой применяется комбинированная трехкомпонентная вакцина.