В Минздраве рассказали о способах укрепления иммунитета

Помимо таких факторов, как наследственные болезни и хронические инфекционные заболевания, неправильное питание приводит к ослаблению иммунитета. Наиболее распространенной причиной ослабления иммунитета является несбалансированное питание.

Помимо таких факторов, как наследственные болезни и хронические инфекционные заболевания, неправильное питание приводит к ослаблению иммунитета. Наиболее распространенной причиной ослабления иммунитета является несбалансированное питание.

Как сообщает Report, об этом рассказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-терапевт Закир Гулиев.

По его словам, несмотря на наличие большого количества признаков ослабленной иммунной системы, наиболее важным показателем являются частые респираторные вирусные и бактериальные заболевания: "При снижении иммунитета могут наблюдаться такие признаки, как общая слабость, повышенная утомляемость, боли в разных участках тела, частые простудные заболевания, депрессивный фон настроения, снижение работоспособности, выпадение волос и др. В результате ослабления иммунитета организм становится чувствительным к внешним и внутренним факторам окружающей среды и теряет способность противостоять болезням".

Терапевт отметил, что несбалансированное питание, избыточная масса тела, резкая потеря веса и крайняя худоба пагубно влияют на иммунную систему: "Витамины A, B6, B12, C, D, E и фолиевая кислота, а также микроэлементы железо, цинк, медь и селен работают в синергии, поддерживая защитные функции иммунных клеток. Отсутствие любого из них приводит к тому, что наш организм начинает истощаться, и становится уязвимым для вторичных угроз (различные болезни). Основными причинами снижения иммунитета являются курение и употребление алкоголя, воздействие радиации, регулярное недосыпание, психоэмоциональное напряжение, злоупотребление антибиотиками и другими препаратами".

Специалист также рассказал о естественных средствах для укрепления иммунитета: "Чтобы иметь более сильный иммунитет, следует держать под контролем индекс массы тела. То есть, важно не только не набирать лишний вес, также не рекомендуется избавляться от лишнего веса кардинальными методами. Нужно пить воды столько, сколько требует ваш организм. Если у вас есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания, связанные с почками, проконсультируйтесь со специалистом или лечащим врачом о суточной норме жидкости. Режим сна – одно из главных условий крепкого иммунитета. Держитесь подальше от сильно обработанных продуктов и фастфуда. Несмотря на свою высокую калорийность, эти продукты отрицательно влияют на иммунную систему".

"Питание должно полноценным и сбалансированным. Присутствие в ежедневном рационе сезонных фруктов и овощей является одним из эффективных способов укрепления иммунной системы. Особое внимание следует обратить на общую гигиену, особенно на гигиену рук. Регулярные физические упражнения - один из лучших способов укрепления иммунной системы. Постарайтесь максимально воздержаться от вредных привычек (курения и употребления алкоголя). По мере возможности следует избегать стрессовых ситуаций. Помимо этого, ключевую роль в стимулировании иммунной системы играет витамин D, который, снижая метаболический стресс в клеточной микросреде, поддерживает естественный иммунитет организма. Помимо солнечного света, богатыми источниками витамина D являются сыр, йогурт, растительное масло, рыбий жир, говяжья печень, яичный желток, грибы. Витамин D также помогает организму бороться с болезнетворными вирусами и бактериями", - добавил З.Гулиев.