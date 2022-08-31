В Минздраве рассказали о распространившемся среди населения вирусе

В Министерстве здравоохранения Азербайджана рассказали о распространившемся в последнее время среди населения вирусе.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана рассказали о распространившемся в последнее время среди населения вирусе.

Как заявил Report специалист-эксперт Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов, такие симптомы, как диарея, рвота, боли в животе и повышенная температура, которые в последнее время все чаще наблюдаются среди жителей Баку, вовсе не являются пищевым отравлением.

"Мы не можем обследовать всех, кто обращается к нам с этими симптомами, так как это требует больших средств. Эти симптомы, скорее всего, связаны с ротавирусом. Советуем пациентам в таких случаях не прибегать к антибиотиковой терапии. При перечисленных симптомах рекомендуется пить больше жидкости и исключить из рациона молочные продукты и кофеин”.