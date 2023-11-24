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В Минздраве призвали граждан сдавать генетические тесты перед вступлением в брак

В Минздраве призвали граждан сдавать генетические тесты перед вступлением в брак В Министерстве здравоохранения Азербайджана призвали граждан сдавать генетические тесты перед вступлением в брак.
Здоровье
24 ноября 2023 г. 11:12
В Минздраве призвали граждан сдавать генетические тесты перед вступлением в брак

В Министерстве здравоохранения Азербайджана призвали граждан сдавать генетические тесты перед вступлением в брак.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил эксперт Минздрава, генетик Закир Байрамов.

Он отметил, что человеку достаточно сдать генетический тест всего один раз за всю жизнь.

"Медико-генетическое консультирование и генетические тесты играют важную роль в планировании семьи. Они необходимы для выявления рисков рождения детей с врожденными заболеваниями и наследственными генетическими патологиями", - сказал он.

По словам генетика, для большинства генетических тестов достаточно биологического материала пациента, вроде луковицы волоса, фрагмента кожи или ногтя. Но есть генетические тесты, которые выполняются классическим методом - путем забора 2-5 мл крови из вены, сказал Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi ailə qurmaq istəyən şəxsləri genetik testdən keçməyə çağırıb

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