Минздрав: Беременные должны незамедлительно обращаться к врачам при контакте с больными корью

В Министерстве здравоохранения призвали беременных женщин, контактировавших с инфицированными корью, незамедлительно обращаться к врачам и в течение 72 часов вводить противокоревой иммуноглобулин.

В Министерстве здравоохранения призвали беременных женщин, контактировавших с инфицированными корью, незамедлительно обращаться к врачам и в течение 72 часов вводить противокоревой иммуноглобулин.

Как сообщает Report, с соответствующим призывом выступила акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии при Минздраве Ханым Мирзоева.

Мирзоева отметила, что это поможет предотвратить заражение вирусом, а в случае инфицирования - облегчить течение болезни. По ее словам, непривитые женщины могут столкнуться с осложнениями при кори.

"Иммунная система женщины во время беременности относительно слабеет. Женщина в частности может заразиться корью при контакте с больным. Негативные последствия зависят от того, на каком сроке находится женщина. При заражении в первом триместре негативными последствиями могут быть задержка развития плода, выкидыш. Это также может привести к поражениям центральной нервной системы у плода", - сказала она.

Эксперт отметила, что во втором триместре корь может вызвать преждевременные роды. Однако ребенок может родиться совершенно здоровым, отметила Мирзоева.

"Вакцина от кори во время беременности категорически не рекомендуется. Женщинам, планирующим беременность, рекомендуется сделать прививку от кори не менее чем за 6 месяцев. На сегодняшний день не существует специальной методики лечения беременных женщин, зараженных корью. В связи с этим, назначают лишь симптоматическое лечение", - сказала Мирзоева.