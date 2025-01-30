В Минздраве предложили обновить скрининговые программы для раннего выявления онкологии

В Минздраве Азербайджана предложили обновить скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний.

В Минздраве Азербайджана предложили обновить скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний.

Как сообщает Report, с таким предложением врио председателя правления Центра аккредитации медицинских учреждений и контроля качества Минздрава Шарафат Исмаилова на слушаниях в Милли Меджлисе.

По ее словам, данный вопрос включен в повестку ведомства и будет рассмотрен в будущем.

Исмаилова также отметила, что лекарственные средства в рамках государственных программ в основном можно получить в поликлиниках, центрах семейного здоровья и других медицинских учреждениях. "В этой связи проживающее в селах население испытывает трудности. Мы считаем, что эти лекарства могут быть предоставлены населению через мобильные аптеки в определенные дни недели с соблюдением всех правил", - сказала она.