В Минздраве назвали важным формирование массового иммунитета для снижения заболеваемости корью

В Минздраве заявили о необходимости формирования массового иммунитета для снижения заболеваемости корью.

В Минздраве заявили о необходимости формирования массового иммунитета для снижения заболеваемости корью.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, одной из причин роста заболеваемости корью отказ родителей вакцинировать своих детей.

"Во время пандемии COVID-19 проводилась определенная пропаганда, чтобы вызвать у людей недоверие к вакцинам. Однако мы не должны забывать о том, что благодаря вакцинам сокращаются показатели детской смертности. Вакцинировать детей от кори можно в детских поликлиниках по месту жительства", - сказал он.