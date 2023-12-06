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В Минздраве назвали важным формирование массового иммунитета для снижения заболеваемости корью

В Минздраве назвали важным формирование массового иммунитета для снижения заболеваемости корью В Минздраве заявили о необходимости формирования массового иммунитета для снижения заболеваемости корью.
Здоровье
6 декабря 2023 г. 15:54
В Минздраве назвали важным формирование массового иммунитета для снижения заболеваемости корью

В Минздраве заявили о необходимости формирования массового иммунитета для снижения заболеваемости корью.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, одной из причин роста заболеваемости корью отказ родителей вакцинировать своих детей.

"Во время пандемии COVID-19 проводилась определенная пропаганда, чтобы вызвать у людей недоверие к вакцинам. Однако мы не должны забывать о том, что благодаря вакцинам сокращаются показатели детской смертности. Вакцинировать детей от кори можно в детских поликлиниках по месту жительства", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s healthcare ministry calls it important to form mass immunity to reduce incidence of measles
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Qızılcaya yoluxmanı azaltmaq üçün əhali arasında kütləvi immunitet formalaşmalıdır"

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