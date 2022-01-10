О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения

В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения В Министерстве Здравоохранения рассказали о причинах массового распространения вируса среди людей в Азербайджане.
Здоровье
10 января 2022 г. 13:16
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
0 : 00
0 : 00

В Министерстве Здравоохранения рассказали о причинах массового распространения вируса среди людей в Азербайджане.

Специалист-эксперт Министерства, инфекционист Тайяр Эйвазов сообщил Report, что в настоящее время как среди детей, так и среди взрослых распространены респираторные вирусные инфекции, проявляющиеся высокой температурой и другими подобными симптомами.

“Наиболее массовыми среди населения являются ОРВИ сезонного характера. Вспышка этих заболеваний приходится на холодные месяцы и их число увеличивается. Каждый год наблюдается почти одинаковая картина, и этот год не является исключением”, - подчеркнул он.

По словам чиновника министерства, сейчас наблюдается рост в цифрах по сравнению с предыдущими годами: "Причина в том, что в предыдущие годы из-за пандемии был ряд локдаунов. В настоящее время многие запреты сняты. Учитывая это, в настоящее время уровень сезонной заражаемости вирусом в стране находится на одном уровне с показателями, зарегистрированными в предыдущие годы. То есть нынешняя массовая заболеваемость носит сезонный характер. Думаю, что через определенное время число таких больных уменьшится”.

Специалист также обратился к населению: “Если у людей высокая температура, головная боль, насморк, кашель и т. д., они должны изолироваться и максимально ограничить контакты с другими людьми. Сам заразившийся и члены его семьи должны носить маску и обратиться к врачу. При необходимости надо сдать тест на коронавирус. Если возникли проблемы со здоровьем ребенка, его нельзя отправлять в школу или сад. Потому что дети могут стать причиной массового распространения таких инфекций”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani Health Ministry names reasons behind massive spread of viral infections
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi əhali arasında kütləvi virusun yayılmasının səbəblərini açıqlayıb

Экслюзивные новости

8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi