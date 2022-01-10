В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения

В Министерстве Здравоохранения рассказали о причинах массового распространения вируса среди людей в Азербайджане.

В Министерстве Здравоохранения рассказали о причинах массового распространения вируса среди людей в Азербайджане.

Специалист-эксперт Министерства, инфекционист Тайяр Эйвазов сообщил Report, что в настоящее время как среди детей, так и среди взрослых распространены респираторные вирусные инфекции, проявляющиеся высокой температурой и другими подобными симптомами.

“Наиболее массовыми среди населения являются ОРВИ сезонного характера. Вспышка этих заболеваний приходится на холодные месяцы и их число увеличивается. Каждый год наблюдается почти одинаковая картина, и этот год не является исключением”, - подчеркнул он.

По словам чиновника министерства, сейчас наблюдается рост в цифрах по сравнению с предыдущими годами: "Причина в том, что в предыдущие годы из-за пандемии был ряд локдаунов. В настоящее время многие запреты сняты. Учитывая это, в настоящее время уровень сезонной заражаемости вирусом в стране находится на одном уровне с показателями, зарегистрированными в предыдущие годы. То есть нынешняя массовая заболеваемость носит сезонный характер. Думаю, что через определенное время число таких больных уменьшится”.

Специалист также обратился к населению: “Если у людей высокая температура, головная боль, насморк, кашель и т. д., они должны изолироваться и максимально ограничить контакты с другими людьми. Сам заразившийся и члены его семьи должны носить маску и обратиться к врачу. При необходимости надо сдать тест на коронавирус. Если возникли проблемы со здоровьем ребенка, его нельзя отправлять в школу или сад. Потому что дети могут стать причиной массового распространения таких инфекций”.