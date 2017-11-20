В Минздраве назвали причину летального исхода во время родов в Абшеронской больнице

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения назвало причину летального исхода во время родов в Абшеронской центральной районной больнице.

В ответ на запрос Report, в пресс-службе минздрава отметили, что доставленная в больницу жительница поселка Масазыр 22-летняя Айтадж Тапдыгова была на 8 месяце беременности: "Она поступила в медицинское учреждение с обильным кровотечением. Плод был мертв. На данный момент состояние Айтадж Тапдыговой тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции".

В заявлении Report председатель Родовспомогательной комиссии министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова заявила, что из-за разрыва плаценты в двух местах плод умер в утробе: "В результате преждевременного отделения плаценты, малыш Айтадж Тапдыговой погиб в утробе и она поступила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оказали первую медицинскую помощь, лечение продолжается. Женщина находилась на учете в женской консультации".