В Минздраве Азербайджана обсудили меры противодействия коронавирусу

4 марта в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось расширенное совещание.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, на заседании под председательством министра здравоохранения Октая Ширалиева приняли участие председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли, руководители и сотрудники соответствующих структур министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

На совещании было отмечено, что противодействие эпидемиологической угрозе должно продолжаться совместными усилиями с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На мероприятии были обсуждены вопросы эффективной организации лечения и профилактики пациентов, а также повышения эффективности противоэпидемических мероприятий.

Было подчеркнуто, что в стране имеются достаточное количество тестов на выявление коронавируса, состоялись обсуждения возможности ввоза в страну дополнительных тестов в случае необходимости.

На совещании был определен список симптомов, которые могут послужить причиной для проверки на наличие коронавируса иностранных граждан.