В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности

С целью внедрения медицинских инноваций, анализа достижений медицинской науки, определения методов диагностики и лечения заболеваний на основе международного опыта в Министерстве здравоохранения Азербайджана будет организована деятельность специалистов-эк

С целью внедрения медицинских инноваций, анализа достижений медицинской науки, определения методов диагностики и лечения заболеваний на основе международного опыта в Министерстве здравоохранения Азербайджана будет организована деятельность специалистов-экспертов в области медицины.

Как сообщили Report в министерстве, замена существующей позиции "главный специалист" на "специалистов-экспертов" необходима для более оперативного расследования случаев обращений, повышения прозрачности, эффективности и применения международных стандартов в этой области.

В обязанности специалистов-экспертов входит разработка стратегий развития, направленных на совершенствование соответствующих отраслей медицины; участие в изучении медицинских инноваций и их практическом применении; разработка методических указаний по процедуре кодировки и выбора причины смерти; оказание организационно-методической и консультативной помощи учреждениям здравоохранения и другие вопросы.

Отметим, что специалисты-эксперты будут назначаться министром здравоохранения сроком на 3 года.