О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности

В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности С целью внедрения медицинских инноваций, анализа достижений медицинской науки, определения методов диагностики и лечения заболеваний на основе международного опыта в Министерстве здравоохранения Азербайджана будет организована деятельность специалистов-эк
Здоровье
8 сентября 2021 г. 12:41
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
0 : 00
0 : 00

С целью внедрения медицинских инноваций, анализа достижений медицинской науки, определения методов диагностики и лечения заболеваний на основе международного опыта в Министерстве здравоохранения Азербайджана будет организована деятельность специалистов-экспертов в области медицины.

Как сообщили Report в министерстве, замена существующей позиции "главный специалист" на "специалистов-экспертов" необходима для более оперативного расследования случаев обращений, повышения прозрачности, эффективности и применения международных стандартов в этой области.

В обязанности специалистов-экспертов входит разработка стратегий развития, направленных на совершенствование соответствующих отраслей медицины; участие в изучении медицинских инноваций и их практическом применении; разработка методических указаний по процедуре кодировки и выбора причины смерти; оказание организационно-методической и консультативной помощи учреждениям здравоохранения и другие вопросы.

Отметим, что специалисты-эксперты будут назначаться министром здравоохранения сроком на 3 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyində baş mütəxəssis vəzifəsi ləğv edilib, yeni fəaliyyət sahəsi yaradılıb

Экслюзивные новости

Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi