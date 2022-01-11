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В минувшем году умерли 7 младенцев, рожденных зараженными COVID-19 матерями

В минувшем году умерли 7 младенцев, рожденных зараженными COVID-19 матерями За последний год в Клиническом медцентре 7 детей, живорожденных у матерей зараженными COVID-19, умерли от легочной недостаточности.
Здоровье
11 января 2022 г. 10:33
В минувшем году умерли 7 младенцев, рожденных зараженными COVID-19 матерями

За последний год в Клиническом медцентре 7 новорожденных, матери которых на момент родов были заражены COVID-19, умерли от легочной недостаточности.

Об этом Report сообщили в центре.

В настоящее время неизвестно, насколько пагубно может отразиться на беременных COVID-19: "Во время беременности у женщин происходят определенные физиологические изменения, при этом высок риск заражения некоторыми инфекциями. У женщин, зараженных вирусами типа COVID-19 или инфекциями дыхательных путей, наподобие гриппа, выше вероятность осложнения болезни".

За последний год в Клинический медицинский центр были размещены 939 беременных и кормящих женщин, зараженных COVID-19, из которых у 260 состояние было критическим. Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизни 20 размещенных в центр беременных женщин, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il COVID-19-a yoluxan qadınların dünyaya gətirdiyi 7 körpə ölüb

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