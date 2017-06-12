В минздраве создан оперативный штаб в связи с отравлением детей в Сумгайыте

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "В Сумгайыте среди детей распространилась ротавирусная инфекция. Как только поступила информация об этом, в министерстве здравоохранения создан оперативный штаб, который и сегодня функционирует".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный педиатр республики Насиб Гулиев.

По его словам, в настоящее время в больнице продолжают лечение дети, которых поздно привели в больницу родители:"Процесс локализован за короткое время. 100% детей заявили о том, что выпили некипяченую воду.

"Азерсу", отдел эпидемического контроля Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения связи с этим проводят исследования воды по трубопроводу. Предварительные результаты обследования показали, что этот инцидент связан с сырой водой из водопроводной линии. И именно обнаруженные вирусы больше всего распространяются в воде. С учётом этого, считается нецелесообразным давать детям некипяченую воду".

Главный педиатр отметил, что сразу после инцидента был начат процесс очистки воды и обезвреживания, в настоящее время качество воды полностью соответствует стандартам.