В министерстве здравоохранения состоялось расширенное заседание, посвященное снижению цен на лекарства

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В министерстве здравоохранения состоялось расширенное заседание в связи с исполнением поручений президента Ильхама Алиева, данных на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социального-экономического развития 2015 года и предстоящим задачам.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев отметил, что на протяжении нескольких месяцев вместе с министерством экономики и промышленности ведутся расследования в сфере лекарств.

В своем выступлении министр отметил, что в Азербайджане действует рыночная экономика и цены на лекарства регулируются рынком. Цены на лекарства завышены, что вызывает справедливое недовольство населения. По этой причине создан новый финансовый механизм, и к осени этого года предусмотрено применение данного проекта для устранения проблемы, связанной с ценами на лекарства.

Министр сообщил, что в составе министерства здравоохранения создана структура по контролю за лекарственными препаратами - Аналитический центр. Он отметил, что состоялся переход на единый рецептурный бланк, и применяются проекты их распределения предприятиям в централизованном порядке: "В некоторых случаях лекарственные средства, представленные в централизованном порядке медицинским учреждениям для пользования населения, не доходят до адресов. В деятельности некоторых аптек выявляются серьезные недостатки. В определенных случаях врачи необоснованно включают в рецепты дополнительные лекарственные средства. Все это недопустимо и эти случаи должны быть пресечены".

По словам министра, в целях устранения проблем в области лекарственных препаратов минздрав подготовил комплекс мер.

В конце заседания министр поручил медицинским учреждениям предпринять необходимые шаги для устранения этих недостатков.