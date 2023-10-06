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В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с президентом Всемирной федерации медицинского образования

В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с президентом Всемирной федерации медицинского образования Министр Здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с президентом Всемирной федерации медицинского образования (World Federation of Medical Education, WFME) Рикардо Леон-Боркесом.
Здоровье
6 октября 2023 г. 16:56
В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с президентом Всемирной федерации медицинского образования

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с президентом Всемирной федерации медицинского образования (World Federation of Medical Education, WFME) Рикардо Леон-Боркесом.

Как сообщает Report, на встрече также принял участие ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев высоко оценил деятельность WFME, миссия которой заключается в улучшении качества медицинского образования на международном уровне, путем внедрения высоких научных и этических стандартов.

В своем выступлении министр отметил, что в Азербайджане осуществляются последовательные и целенаправленные меры по развитию сферы здравоохранения и медицинской науки. Теймур Мусаев также указал на успешное сотрудничество Азербайджанского медицинского университета (АМУ) с WFME. Министр подчеркнул, что в прошлом году Медицинский университет, пройдя международную аккредитацию, получил высокий статус и знак качества Всемирной федерации медицинского образования, что является важным шагом в расширении географии международного признания дипломов АМУ.

"Данные стандарты позволят Азербайджанскому медицинскому университету войти в международное образовательное медицинское пространство и выпускать специалистов высокого класса", - сказал он.

Министр здравоохранения Азербайджана также выразил надежду на дальнейшее успешное развитие двухсторонних отношений.

Выразив признательность за теплый прием, президент WFME высоко оценил проводимые в Азербайджане меры по развитию сферы здравоохранения и медицинской науки.

Отметив, что Всемирная федерация медицинского образования тесно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной медицинской ассоциацией, ЮНЕСКО и профильными агентствами ООН, Рикардо Леон-Боркес выразил заинтересованность WFME в сотрудничестве с министерством здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи состоялись плодотворные обсуждения по расширению сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджана и Всемирной федерации медицинского образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Dünya Tibb Təhsili Federasiyası arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

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