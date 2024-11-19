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В Милли Меджлисе предложили включить ПЭТ-тест в пакет услуг ОМС

В Милли Меджлисе предложили включить ПЭТ-тест в пакет услуг ОМС Депутат Ахлиман Амирасланов предложил включить расходы на позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), используемую для выявления раковых клеток, в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
19 ноября 2024 г. 13:21
В Милли Меджлисе предложили включить ПЭТ-тест в пакет услуг ОМС

Депутат Ахлиман Амирасланов предложил включить расходы на позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), используемую для выявления раковых клеток, в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, с таким предложением он выступил во время обсуждения законопроекта о госбюджете на 2025 год в Милли Меджлисе.

"ПЭТ-тест важный метод для определения точного диагноза, однако, к сожалению, он не включен в пакет услуг ОМС. Цена теста же составляет от 1200 до 1500 манатов. Предлагаю включить его в пакет услуг ОМС", - подчеркнул Амирасланов.

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Версия на азербайджанском языке Xərçəng hüceyrələrinin aşkarlanması xərclərinin icbari tibbi sığorta təminatına alınması təklif edilib

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