В Милли Меджлисе предложили включить ПЭТ-тест в пакет услуг ОМС

Депутат Ахлиман Амирасланов предложил включить расходы на позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), используемую для выявления раковых клеток, в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Депутат Ахлиман Амирасланов предложил включить расходы на позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), используемую для выявления раковых клеток, в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, с таким предложением он выступил во время обсуждения законопроекта о госбюджете на 2025 год в Милли Меджлисе.

"ПЭТ-тест важный метод для определения точного диагноза, однако, к сожалению, он не включен в пакет услуг ОМС. Цена теста же составляет от 1200 до 1500 манатов. Предлагаю включить его в пакет услуг ОМС", - подчеркнул Амирасланов.