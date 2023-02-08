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В медучреждениях Азербайджана выделено 2 тыс. койко-мест для пострадавших при землетрясении в Турции

В медучреждениях Азербайджана выделено 2 тыс. койко-мест для пострадавших при землетрясении в Турции В медицинских учреждениях Азербайджана выделено 2 тыс. койко-мест для пострадавших при землетрясении в Турции.
Здоровье
8 февраля 2023 г. 19:13
В медучреждениях Азербайджана выделено 2 тыс. койко-мест для пострадавших при землетрясении в Турции

В медицинских учреждениях Азербайджана выделено 2 тыс. койко-мест для пострадавших при землетрясении в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Фахреттином Коджой.

В ходе телефонного разговора Теймур Мусаев сообщил турецкому коллеге, что в соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева медицинские учреждения, расположенные в Баку и других городах, а также в Нахчыванской Автономной Республике, приведены в состояние готовности для лечения пострадавших при землетрясении.

”В случае необходимости азербайджанские врачи полностью готовы оказать медицинскую помощь для лечения раненых", - сказал министр.

T.Мусаев пожелал скорейшего выздоровления раненым и пожелал терпения семьям погибших.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's hospitals reserve 2,000 beds for victims of earthquake in Turkiye 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan tibb müəssisələrində Türkiyədəki zəlzələdə zərərçəkənlər üçün 2 min çarpayı ayrılıb

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