В Азербайджанском медицинском университете проведена уникальная операция

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проведена уникальная операция.

Как сообщили Report в АМУ, врачи одновременно провели операцию по удалению опухоли, восстановлению челюстной кости и протезированию зубов.

В ходе операции женщине средних лет сразу после удаления опухоли были вставлены зубные импланты.

Эту сложную операцию выполнили две бригады под руководством сотрудников кафедры челюстно-лицевой хирургии профессора Чингиза Рагимова, ассистента Магомеда Давудова и пластического хирурга Араза Салманова.

По словам проф. Чингиза Рагимова, первая бригада удалила опухоль челюсти: "После полного вскрытия челюсти была полностью удалена патологическая ткань и зубы в этой части. В это время другая бригада взяла кусочек ткани из берцовой кости вместе с сосудами и поместила его в челюсть. Соединены артерии и вены. После были вставлены зубные импланты".

Ассистент Магомед Давудов отметил, что эта операция является последним достижением челюстно-лицевой хирургии: "Это операция с использованием микрохирургической техники. Уникальность операции состоит в том, что здесь удаляется опухоль, устраняется дефект, в то же время идет протезная реабилитация больного".

Напомним, что в дооперационном периоде было проведено планирование с виртуальным моделированием с использованием современных компьютерных технологий. Операция осуществлена высокоспециализированными хирургами с использованием специального навигационного сооружения.