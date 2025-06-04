В мае в КМЦ с отравлением обратились 103 человека

В мае в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 103 человека.

В мае в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратились 103 человека.

Об этом сообщили Report в пресс-службе центра.

38 пациентов поступили с медикаментозным отравлением, 30 – с отравлением уксусной кислотой, 8 - от укусов змей, 2 - алкогольными напитками.

Кроме того, 1 человек был госпитализирован с отравлением угарным газом, 14 - с аллергическими реакциями, 4 - с ботулизмом, 4 - с отравлениями дикими растениями, 2 - от отравления фосфорорганическими соединениями.

Несмотря на усилия врачей, 4 человека (3 мужчины, 1 женщина) скончались. Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой и лекарствами.