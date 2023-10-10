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В Лянкяране выявлено незаконно действующее предприятие кондитерских изделий

В Лянкяране выявлено незаконно действующее предприятие кондитерских изделий 17:44
Здоровье
10 октября 2023 г. 18:45
В Лянкяране выявлено незаконно действующее предприятие кондитерских изделий

На основании жалобы сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели внеплановую проверку на кондитерском предприятии Тагиева Айяра Тайяр оглу, расположенном на улице Калантарлилер в городе Лянкяран.

Как сообщили Report в ведомстве, в ходе осмотра было обнаружено, что объект функционирует без регистрации безопасности пищевых продуктов, нарушен температурный режим, не поддерживается гигиена предприятия, персонал не проходит периодические медицинские осмотры, а также другие недостатки.

В соответствии с законодательством деятельность предприятия была приостановлена, в отношении руководителя составлен административный протокол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda qanunsuz işləyən şirniyyat istehsalı müəssisəsi aşkarlanıb

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