В Лянкяране выявлено незаконно действующее предприятие кондитерских изделий

17:44

На основании жалобы сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели внеплановую проверку на кондитерском предприятии Тагиева Айяра Тайяр оглу, расположенном на улице Калантарлилер в городе Лянкяран.

Как сообщили Report в ведомстве, в ходе осмотра было обнаружено, что объект функционирует без регистрации безопасности пищевых продуктов, нарушен температурный режим, не поддерживается гигиена предприятия, персонал не проходит периодические медицинские осмотры, а также другие недостатки.

В соответствии с законодательством деятельность предприятия была приостановлена, в отношении руководителя составлен административный протокол.