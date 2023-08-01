В Лянкяране шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов осуществило в Лянкяране мероприятия по предотвращению нарушений санитарно-гигиенических правил.

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов осуществило в Лянкяране мероприятия по предотвращению нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий были выявлены факты несоблюдения требований охраны окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов, сброса сточных вод в естественные водоемы, нарушения правил охраны водных объектов, повреждения деревьев, незаконной перевозки песка и земли.

В связи с нарушениями в отношении 8 физических и 6 должностных лиц, в том числе начальника Лянкяранского городского управления жилищного хозяйства, двух председателей муниципалитетов, владельцев пляжей и объектов общественного питания были применены меры административного взыскания.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.