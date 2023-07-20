О нас

В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого

В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого.
Здоровье
20 июля 2023 г. 17:42
В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого

В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Агентства в принадлежащем физическому лицу Валеху Рагиф оглу Исе цехе по производству мороженого, были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил в области продовольственной безопасности.

В связи с выявленными фактами в соответствии с законодательством в отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении, продажа 336 кг мороженого без маркировки запрещена, деятельность предприятия ограничена. Образцы произведенного мороженого переданы в соответствующую лабораторию АПБА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda dondurma emalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Другие новости из категории

АПБА обратилась к руководителям предприятий общественного питания
АПБА обратилась к руководителям предприятий общественного питания
20 июля 2023 г. 15:29
АПБА: В деятельности 27 коммерческих предприятий и объектов общепита выявлены нарушения
АПБА: В деятельности 27 коммерческих предприятий и объектов общепита выявлены нарушения
19 июля 2023 г. 15:54
Объявлено число состоящих на учете больных СПИДом в Азербайджане
Объявлено число состоящих на учете больных СПИДом в Азербайджане
19 июля 2023 г. 15:29
​​​​​​​Сотрудники АПБА ознакомились с работой лабораторий Болонского университета
Фото​​​​​​​Сотрудники АПБА ознакомились с работой лабораторий Болонского университета
18 июля 2023 г. 19:49
В Yeni Klinika назначены новые заместители директора
ФотоВ Yeni Klinika назначены новые заместители директора
18 июля 2023 г. 10:55
Названо число больных сахарным диабетом в Азербайджане
Названо число больных сахарным диабетом в Азербайджане
17 июля 2023 г. 15:11
Исполнительный директор TƏBİB: Подготовлены планы действий для совершенствования услуг по ряду заболеваний
Исполнительный директор TƏBİB: Подготовлены планы действий для совершенствования услуг по ряду заболеваний
17 июля 2023 г. 15:06
TƏBİB: С начала пандемии в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин
TƏBİB: С начала пандемии в Азербайджан завезено 18,1 млн доз вакцин
17 июля 2023 г. 12:56
Минимальная зарплата отучившихся за границей работников больниц TƏBİB составляет 5000- 6500 тыс. манатов.
Минимальная зарплата отучившихся за границей работников больниц TƏBİB составляет 5000- 6500 тыс. манатов.
17 июля 2023 г. 12:49
В медучреждениях имеется 17 вакантных мест для специалистов по связям с общественностью
В медучреждениях имеется 17 вакантных мест для специалистов по связям с общественностью
17 июля 2023 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi