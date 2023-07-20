В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого

В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого.

В Лянкяране ограничена деятельность цеха по производству мороженого.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Агентства в принадлежащем физическому лицу Валеху Рагиф оглу Исе цехе по производству мороженого, были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил в области продовольственной безопасности.

В связи с выявленными фактами в соответствии с законодательством в отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении, продажа 336 кг мороженого без маркировки запрещена, деятельность предприятия ограничена. Образцы произведенного мороженого переданы в соответствующую лабораторию АПБА.