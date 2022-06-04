О нас

В Латвии выявлены два случая заражения оспой обезьян

В Латвии выявлены два случая заражения оспой обезьян В Латвии выявлен второй случай заражения оспой обезьян.
Здоровье
4 июня 2022 г. 13:57
В Латвии выявлены два случая заражения оспой обезьян

В Латвии выявлен второй случай заражения оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний.

В центре сообщили, что первый заболевший заразился за границей. Это человек из возрастной группы до 50 лет, течение болезни у него проходит легко. "На данный момент мы можем утверждать, что этот первый зарегистрированный случай не связан с заражением в Латвии, заражение произошло за границей. Наша цель на данный момент - остановить распространение болезни", - заявил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний центра профилактики Юрий Перевощиков.

Он отметил, что в случае заражения оспой обезьян не планируется такой домашний карантин, как во время пандемии COVID-19, потому что болезнь протекает медленно, инфекция не особо заразна и передается воздушно-капельным путем при тесном и длительном контакте.

Главный инфекционист Рижской восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна перечислила симптомы заболевания: повышение температуры тела до 38-39 градусов, сильные головные боли, боли в спине, сыпь, которая может возникать на ладонях и стопах, увеличение лимфоузлов.

В то же время Перевощиков отметил, что при оспе может развиться вторичная бактериальная инфекция, поскольку больные испытывают мучительный зуд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi