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В лагере беженцев в Германии два азербайджанца заразились коронавирусом

В лагере беженцев в Германии два азербайджанца заразились COVİD-19

© Catherina Hess

В лагере беженцев в германской Баварии у 6 соискателей убежища получен положительный ответ теста на коронавирус.

Как передает европейское бюро Report, двое из них являются членами азербайджанских семей, которые прибыли в Германию в 2015 году в поисках убежища. Зараженные коронавирусом размещены в мюнхенскую больницу.

Идет обсуждение переселения лагерей беженцев из Баварии, где более 33 тыс. человек заражены коронавирусом, 834 человека скончались от инфекции. Группа врачей, посетивших минувшим днем лагеря беженцев и депортационные центры, в своем отчете назвала высоким риск заражения коронавирусом из-за тесноты жилых мест, комнат на много коек, общих туалета, душевой и кухни. Рекомендовано переселить беженцев в небольшие населенные пункты.

Правительство земли Бавария планирует переселить семьи из лагерей и депортационных центров в общежитие расположенного недалеко от Мюнхена бывшего радиозавода.

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