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В Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи

В Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи Лачынский центр здоровья семьи модульного типа при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сдан в пользование жителей.
Здоровье
14 июня 2023 г. 11:45
В Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи

Лачынский центр здоровья семьи модульного типа при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сдан в пользование жителей.

Как сообщили Report в TƏBİB, центр площадью 299,50 кв. метров состоит из 15 кабинетов.

В центре имеются кабинет врача, кабинет медсестры, процедурный кабинет, кабинет вакцинации, кабинет для ухода за детьми и грудного вскармливания, кабинет контроля беременности и репродуктивного здоровья, дневной стационар на 5 коек, стерилизационный кабинет, лаборатория, подсобное помещение и кухня.

Каждый из этих кабинетов оснащен инструментальным и лабораторно-диагностическим оборудованием в соответствии с техническими стандартами, включая аппарат для ультразвукового исследования, портативный рентген, электрокардиограф, операционный стол, стол для гинекологического осмотра и другие приборы и оборудование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın Ailə Sağlamlıq Mərkəzi istifadəyə verilib

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