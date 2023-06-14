В Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи

Лачынский центр здоровья семьи модульного типа при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сдан в пользование жителей.

Лачынский центр здоровья семьи модульного типа при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сдан в пользование жителей.

Как сообщили Report в TƏBİB, центр площадью 299,50 кв. метров состоит из 15 кабинетов.

В центре имеются кабинет врача, кабинет медсестры, процедурный кабинет, кабинет вакцинации, кабинет для ухода за детьми и грудного вскармливания, кабинет контроля беременности и репродуктивного здоровья, дневной стационар на 5 коек, стерилизационный кабинет, лаборатория, подсобное помещение и кухня.

Каждый из этих кабинетов оснащен инструментальным и лабораторно-диагностическим оборудованием в соответствии с техническими стандартами, включая аппарат для ультразвукового исследования, портативный рентген, электрокардиограф, операционный стол, стол для гинекологического осмотра и другие приборы и оборудование.