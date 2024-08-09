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В Лачыне более 150 граждан прошли медобследование

В Лачыне более 150 граждан прошли медобследование Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел медобследование более 150 жителей Лачына.
Здоровье
9 августа 2024 г. 14:28
В Лачыне более 150 граждан прошли медобследование

Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел медобследование более 150 жителей Лачына.

Как сообщает Report, информацию распространил Минздрав.

Основная цель акции - оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Лачынском районе, и при необходимости проведение лечебно-реабилитационных мероприятий.

Гражданам, в состоянии здоровья которых выявлены проблемы, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında 150-dən artıq vətəndaş müayinələrdən keçirilib

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