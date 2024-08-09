В Лачыне более 150 граждан прошли медобследование

Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел медобследование более 150 жителей Лачына.

Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел медобследование более 150 жителей Лачына.

Как сообщает Report, информацию распространил Минздрав.

Основная цель акции - оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Лачынском районе, и при необходимости проведение лечебно-реабилитационных мероприятий.

Гражданам, в состоянии здоровья которых выявлены проблемы, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.