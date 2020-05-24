В Кюрдемирском селе возросло число зараженных коронавирусом - ОБНОВЛЕНО

В селе Сыгырлы Кюрдемирского района выявлены еще 4 случая заражения COVID-19.

Как передает ширванское бюро Report, таким образом число зараженных вирусом в селе достигло 17.

Общее число заболевших коронавирусом в районе составляет 65 человек.

***16:11

После отмены некоторых ограничительных мер во время специального карантинного режима в регионах Азербайджана обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

Как передает верхнеширванское бюро Report, за последние два дня в селе Сыгырлы Кюрдамирского района обнаружено 12 случаев заражения COVID-19, из них один случай - у младенца (1 год).

Анализы на коронавирус были взяты у жителей села. Им порекомендовали не выходить из дома, а также использовать медицинские маски и перчатки.

Отметим, что до сих пор в Кюрдамирском районе зафиксировано 54 случаев заражения COVID-19. 16 человек вылечились.