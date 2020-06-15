В Кюрдамире выросло число обратившихся в больницы

С начала ужесточенного карантинного режима в Кюрдамирском районе Азербайджана наблюдается резкий рост числа обращений в больницы как из центра района, так и из сел.
Об этом верхне-ширванскому бюро Report сообщили в Кюрдамирской районной центральной больнице.
Сообщается, что за последние два дня в отделение скорой медпомощи Кюрдамирской РЦБ поступило более сотни обращений.
Завотделением Бабек Тахиров сказал, что большая часть обратившихся – пациенты с сердечной недостаточностью, у которых повышена температура.
Отметим, что в Кюрдамирском районе в связи с внедрением ужесточенного карантинного режима создано 6 бригад врачей, сельские медпункты работают в усиленном режиме.
Ужесточенный карантинный режим завершится в 06:00 16 июня.