В Кыргызстане зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом

В Кыргызстане зарегистрировали случаи заболевания опасным видом гриппа - свиным.

В Кыргызстане зарегистрировали случаи заболевания опасным видом гриппа - свиным.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Госсанэпиднадзоре отметили, что в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ (октябрь-апрель, пик - зимой) регистрируются до 200 тыс. заболевших, 65-70 процентов из которых - дети до 14 лет.

С октября по текущее время всего обследовано 764 образцов на грипп от больных, обратившихся за медпомощью в дозорные стационары. Из них положительный результат на грипп А/H1N1 (свиной) выявлен у 34 пациентов, грипп В - 56. В Минздраве пояснили, что вирус типа А вызывает наиболее тяжелые формы гриппа (в отличие от типов В и С, которые переносятся человеком легче).