В Кыргызстане нашли уничтожающие раковые клетки вещества в цветке

Группа исследователей из России и Китая обнаружила в длинноножковом весеннике, произрастающем в Кыргызстане, набор из нескольких молекул, который обладают очень мощными антиоксидантными и противопухолевыми свойствами.

Группа исследователей из России и Китая обнаружила в длинноножковом весеннике, произрастающем в Кыргызстане, набор из нескольких молекул, который обладают очень мощными антиоксидантными и противопухолевыми свойствами.

Как передает Report, статья опубликована в журнале IJMS .

"В отличие от остальных групп соединений, которые часто встречаются в растительном мире и достаточно хорошо изучены, хромоны и кумарины имеют ограниченное распространение и небезынтересны для фармакологии", - считает старший научный сотрудник Томского государственного университета Андрей Эрнст.

Эксперт указал, что кумарины из длинноножкового весенника показывают антиоксидантную и противоопухолевую активность.

Российские ученые пытаются найти лекарства от рака в растительных соединениях. Так, было обнаружено, что вещества в молочае можно использовать для борьбы с самыми агрессивными формами рака прямой кишки. Были найдены также противораковые компоненты в таволге и пихте, петрушке и укропе.

Сразу несколько противораковых молекул найдены в листьях длинноножкового весенника (Eranthis longistipitata). Это цветковое растение растет в степях Кыргызстана и относится к семейству лютиковых.