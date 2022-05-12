О нас
Аудио новости

В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом

В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
12 мая 2022 г. 06:53
В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года", - отмечается в нем. "После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время", - говорится в сообщении.

В связи с произошедшим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте борьбы с коронавирусом", - заявил он.

Ранее власти республики не отмечали о выявлении случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: KXDR-də koronavirusa ilk yoluxma qeydə alınıb

Другие новости из категории

В Азербайджане проверят знания медицинских и фармацевтических работников
В Азербайджане проверят знания медицинских и фармацевтических работников
11 мая 2022 г. 17:07
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 4 558 человек
11 мая 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом
11 мая 2022 г. 16:37
В семенах перца, привезенных из Нидерландов, обнаружен вирус  
В семенах перца, привезенных из Нидерландов, обнаружен вирус  
11 мая 2022 г. 15:24
В Сумгайыте микроавтобус попал в аварию, есть пострадавшие
В Сумгайыте микроавтобус попал в аварию, есть пострадавшие
11 мая 2022 г. 11:10
Терапевт: Антибиотики при лечении гриппа использовать нельзя
Терапевт: Антибиотики при лечении гриппа использовать нельзя
11 мая 2022 г. 10:16
Глава ВОЗ: В более чем 50 странах мира растет число случаев заражения COVID-19
Глава ВОЗ: В более чем 50 странах мира растет число случаев заражения COVID-19
10 мая 2022 г. 20:55
В Азербайджане за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом
10 мая 2022 г. 16:43
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы восемь человек
10 мая 2022 г. 16:40
Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана
Готовится программа для устранения нехватки медработников в регионах Азербайджана
10 мая 2022 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi