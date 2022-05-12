В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года", - отмечается в нем. "После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время", - говорится в сообщении.
В связи с произошедшим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте борьбы с коронавирусом", - заявил он.
Ранее власти республики не отмечали о выявлении случаев заражения коронавирусом.