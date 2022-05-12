В КНДР выявлен первый случай заражения коронавирусом

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом.

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года", - отмечается в нем. "После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время", - говорится в сообщении.

В связи с произошедшим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте борьбы с коронавирусом", - заявил он.

Ранее власти республики не отмечали о выявлении случаев заражения коронавирусом.