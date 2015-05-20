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    ​В Клиническом медицинском центре все еще находятся на лечении трое пострадавших во время пожара детей

    На данный момент состояние больных стабильное и опасности для их жизни нет

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Из 33 человек, поступивших в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом отравление в результате пожара в здании, расположенном в Бинагадинском районе города Баку, 12 все еще находятся в больнице. Об этом сообщил Report заведующий отделением Азер Магсудов.

    По его словам, остальные (21 пострадавший) после оказания им медицинской помощи были отпущены домой: "Из 12 все еще находящихся на лечении людей 3 - дети, 9 - взрослые. Из них - 1 мужчина и 8 женщин. На данный момент состояние больных стабильное и опасности для их жизни нет".

    Напомним, что в результате полученных во время вчерашнего пожара травм различной степени тяжести скончалось 14 человек, из них четверо малолетних детей. 

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