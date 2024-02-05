В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека

В январе в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра поступили 664 человека с подозрением на отравление.
Как сообщили Report в Клиническом медцентре, 93 человека были приняты в токсикологическое отделение.
Из них 16 человек отравились угарным газом, 6 - поступили с диагнозом ботулизм, 40 - отравлением лекарственными средствами, 5 - этанолом, 3 - с аллергической реакцией и 23 - с отравлением уксусной кислотой.
Несмотря на усилия врачей, семь человек спасти не удалось (шесть мужчин и одна женщина).