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В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека

В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека В январе в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра поступили 664 человека с подозрением на отравление.
Здоровье
5 февраля 2024 г. 12:28
В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека

В январе в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра поступили 664 человека с подозрением на отравление.

Как сообщили Report в Клиническом медцентре, 93 человека были приняты в токсикологическое отделение.

Из них 16 человек отравились угарным газом, 6 - поступили с диагнозом ботулизм, 40 - отравлением лекарственными средствами, 5 - этанолом, 3 - с аллергической реакцией и 23 - с отравлением уксусной кислотой.

Несмотря на усилия врачей, семь человек спасти не удалось (шесть мужчин и одна женщина).

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Версия на азербайджанском языке Yanvar ayında KTM-ə zəhərlənmə şübhəsi ilə 664 nəfər daxil olub, 7-si ölüb

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