В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 664 человека

В январе в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра поступили 664 человека с подозрением на отравление.

В январе в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра поступили 664 человека с подозрением на отравление.

Как сообщили Report в Клиническом медцентре, 93 человека были приняты в токсикологическое отделение.

Из них 16 человек отравились угарным газом, 6 - поступили с диагнозом ботулизм, 40 - отравлением лекарственными средствами, 5 - этанолом, 3 - с аллергической реакцией и 23 - с отравлением уксусной кислотой.

Несмотря на усилия врачей, семь человек спасти не удалось (шесть мужчин и одна женщина).