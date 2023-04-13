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В Китае зафиксирована первая в мире смерть человека от нового подвида птичьего гриппа H3N8

В Китае зафиксирована первая в мире смерть человека от нового подвида птичьего гриппа H3N8 В Китае зарегистрировали первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От инфекции скончалась 59-летняя женщина.
Здоровье
13 апреля 2023 г. 01:19
В Китае зафиксирована первая в мире смерть человека от нового подвида птичьего гриппа H3N8

В Китае зарегистрировали первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8. От инфекции скончалась 59-летняя женщина.

Как передает Report, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

56-летняя женщина из южной провинции Гуандун стала третьим человеком, заразившимся подтипом птичьего гриппа H3N8. Все случаи заболевания произошли в Китае, причем первые два случая были зарегистрированы в прошлом году.

Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун сообщил о третьем случае заражения в конце марта, но не сообщил подробностей о смерти женщины. По данным ВОЗ, у пациентки было несколько основных заболеваний, а также контакт с живой птицей.

Хотя H3N8 редко встречается у людей, он распространен среди птиц, у которых он практически не вызывает признаков заболевания. Им также заражаются и другие млекопитающие.

"Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что этот вирус не обладает способностью легко распространяться от человека к человеку, поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким", - говорится в заявлении ВОЗ.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada “H3N8” quş qripindən ilk ölüm faktı qeydə alınıb

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