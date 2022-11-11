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В Китае зафиксировали свыше 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Китае зафиксировали свыше 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Китайские медики впервые с апреля выявили за сутки более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
11 ноября 2022 г. 07:13
В Китае зафиксировали свыше 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Китайские медики впервые с апреля выявили за сутки более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за минувший день власти зафиксировали 1 209 инфицированных с высокой температурой, кашлем и прочими симптомами COVID-19, а также 9 520 бессимптомников.

Всего в больницах материкового Китая сейчас находится порядка 70,1 тыс. заразившихся коронавирусом, 85% из них - бессимптомные носители.

За последнюю неделю новые случаи COVID-19 были выявлены во всех регионах КНР на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного района.

Примерно четверть всех инфицированных, помещенных в специализированные медицинские учреждения, приходится на южную провинцию Гуандун. Она по-прежнему лидирует по скорости распространения вируса. Второе и третье место в антирейтинге занимают два автономных района - Внутренняя Монголия (север) и Синьцзян (северо-запад).

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Версия на азербайджанском языке Çində koronavirusa yoluxma halları kəskin artıb

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