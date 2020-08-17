О нас
Report Georgia

В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19 Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19.
Здоровье
17 августа 2020 г. 22:58
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Патент был выдан Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV. Ранее в июне эта вакцина получила специальное разрешение сроком на один год для военного использования в стране. В марте этого года эта вакцина стала первой в Китае, одобренной для клинических тестов.

Согласно опубликованному сообщению, тестирование на образцах мышей и морских свинок показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью, способна в течение короткого времени вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма.

"Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что вакцина легко и быстро готовится, что позволит обеспечить ее массовое производство в течение короткого времени в случае внезапной вспышки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями
14 августа 2020 г. 15:10
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
Мошенники поневоле или как спасаются обманутые вкладчики
13 августа 2020 г. 15:32
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025
16 августа 2020 г. 05:37
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
16 августа 2020 г. 15:01
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31

Последние новости

00:12
Сегодня разрешена деятельность кафе и ресторанов Здоровье
23:47
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного Внешняя политика
23:36
"Барселона" объявила об отставке СетьенаОФИЦИАЛЬНО Футбол
23:29
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
23:19
Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 22 млн Здоровье
22:58
В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19 Здоровье
22:50
Жертвами наводнений в Индии стали около 900 человек Другие страны
22:39
Авария в Товузе, есть пострадавшие Происшествия
22:18
Клуб Примеры близок к банкротству Футбол
21:58
Врач назвала вредный для почек продукт Здоровье
21:37
Министр образования произвел новые назначения Наука и образование
21:22
Курс биткойна достиг максимума с августа 2019 года Финансы
21:09
Акции Apple будут торговаться на Мосбирже ИКТ
20:52
Власти Ливана продлили чрезвычайное положение в Бейруте Другие страны
20:43
Нефтегазовая компания Австралии забрала у "Лукойла" сделку в Сенегале Энергетика
Вся новостная лента