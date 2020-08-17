В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19.

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Патент был выдан Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV. Ранее в июне эта вакцина получила специальное разрешение сроком на один год для военного использования в стране. В марте этого года эта вакцина стала первой в Китае, одобренной для клинических тестов.

Согласно опубликованному сообщению, тестирование на образцах мышей и морских свинок показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью, способна в течение короткого времени вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма.

"Исследование защитного эффекта на генетически модифицированных мышах показало, что после 14 дней после однократной иммунизации Ad5 nCoV может значительно снизить вирусную нагрузку внутри легочной ткани, что свидетельствует о том, что вакцина обладает хорошим иммунозащитным эффектом от COVID-19", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что вакцина легко и быстро готовится, что позволит обеспечить ее массовое производство в течение короткого времени в случае внезапной вспышки.