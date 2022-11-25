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В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19 В Китае за минувшие сутки 32 695 новых случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
25 ноября 2022 г. 12:35
В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Китае за минувшие сутки 32 695 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Channel News Asia.

Отмечается, что это самый высокий показатель за все время пандемии. Предыдущим антирекордом считался показатель в 31 444, который зафиксировали накануне.

В Пекине с населением около 22 млн человек за сутки выявили 1,4 тыс. бессимптомных случаев COVID-19 и 424 случая с симптомами. В городском округе Шицзячжуан в провинции Хэбэй суточный прирост увеличился в четыре раза и составил 3,1 тыс. В городе Гуанчжоу в провинции Гуандун выявили за сутки около 7 тыс. новых случаев коронавируса.

В ряде китайских провинций ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса. В Пекине не работают школы, для въезда в столицу необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 28 часов.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

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