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В Китае создали генетически модифицированный рис, защищающий от болезней сердца

В Китае создали генетически модифицированный рис, защищающий от болезней сердца Группа китайских ученых из Шанхайской ключевой лаборатории функциональной геномики и ресурсов растений и других институтов успешно применила технологию редактирования генов для создания риса, способного синтезировать коэнзим Q10 (CoQ10) — важное соединени
Здоровье
16 февраля 2025 г. 06:39
В Китае создали генетически модифицированный рис, защищающий от болезней сердца

Группа китайских ученых из Шанхайской ключевой лаборатории функциональной геномики и ресурсов растений и других институтов успешно применила технологию редактирования генов для создания риса, способного синтезировать коэнзим Q10 (CoQ10) — важное соединение для здоровья человека.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Cell.

CoQ10 играет ключевую роль в работе митохондрий, защищает сердце и действует как мощный антиоксидант. Люди синтезируют CoQ10 с боковой цепью из 10 изопреновых единиц, в то время как большинство растений, включая рис, производят CoQ9 с более короткой цепью. Ученые модифицировали пять аминокислот в ферменте Coq1 риса, что позволило растению производить CoQ10 вместо CoQ9.

Для определения ключевых участков, отвечающих за длину цепи CoQ, исследователи проанализировали более 1000 видов растений, используя методы машинного обучения. Это позволило точно настроить генетический код риса. В результате новый сорт риса синтезирует до 5 мкг CoQ10 на грамм зерна.

"Этот подход открывает новые возможности для обогащения пищевых продуктов CoQ10, что может принести значительную пользу для здоровья", — отметили авторы исследования.

Разработка риса, производящего CoQ10, не только расширяет источники этого важного соединения, но и демонстрирует потенциал редактирования генов в сельском хозяйстве. Это также пример успешного применения больших данных и искусственного интеллекта в селекции растений.

Исследование подчеркивает, что такие технологии могут стать экономически эффективным и экологически безопасным способом улучшения качества продуктов питания.

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Версия на английском языке Chinese scientists create rice strain that boosts heart health

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