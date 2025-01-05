В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Вспышка метапневмовируса человека произошла в Китае.
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"Основными возбудителями, положившими положительный результат в образцах респираторных путей гриппоподобных случаев в дозорных больницах, были вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус", - говорится в сообщении управления.
Данное заболевание вызывает у человека ОРВИ. В основном данной болезни подвержены дети до 14 лет. В Китае наиболее часто заражаются люди, живущие в северных провинциях страны.
Уточняется, что метапневмовирус человека активно распространяется по территории Китая. Также исходя из анализов за последний месяц, люди заболевают парагриппом, коронавирусом, бокавирусом и различными респираторными болезнями.