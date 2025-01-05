В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Вспышка метапневмовируса человека произошла в Китае.

Вспышка метапневмовируса человека произошла в Китае.

Как передает Report , об этом сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, которые были проведены с 23 по 29 декабря.

"Основными возбудителями, положившими положительный результат в образцах респираторных путей гриппоподобных случаев в дозорных больницах, были вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус", - говорится в сообщении управления.

Данное заболевание вызывает у человека ОРВИ. В основном данной болезни подвержены дети до 14 лет. В Китае наиболее часто заражаются люди, живущие в северных провинциях страны.

Уточняется, что метапневмовирус человека активно распространяется по территории Китая. Также исходя из анализов за последний месяц, люди заболевают парагриппом, коронавирусом, бокавирусом и различными респираторными болезнями.