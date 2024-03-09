В Китае прогнозируют скорое распространение новой "болезни Х"

Избежать распространения нового потенциального заболевания, известного как "болезнь Х", будет сложно.
Как передает Report со ссылкой на китайское издание "Пэнпай", об этом заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн.
"Хотя распространение "болезни X" трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться с ней", - сказал Ван Хэшэн.
По его словам Ван Хэшэна, важнейшими характеристиками потенциальной "болезни Х" являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует, при этом очень сложно предсказать место и время возникновения нового патогена.
Ван Хэшэн, ссылаясь на экспертов, также отметил, что риск пандемии, вызванной "болезнью X", продолжает возрастать из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.