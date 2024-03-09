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В Китае прогнозируют скорое распространение новой "болезни Х"

В Китае прогнозируют скорое распространение новой "болезни Х" Избежать распространения нового потенциального заболевания, известного как "болезнь Х", будет сложно.
Здоровье
9 марта 2024 г. 15:49
В Китае прогнозируют скорое распространение новой болезни Х

Избежать распространения нового потенциального заболевания, известного как "болезнь Х", будет сложно.

Как передает Report со ссылкой на китайское издание "Пэнпай", об этом заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн.

"Хотя распространение "болезни X" трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться с ней", - сказал Ван Хэшэн.

По его словам Ван Хэшэна, важнейшими характеристиками потенциальной "болезни Х" являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует, при этом очень сложно предсказать место и время возникновения нового патогена.

Ван Хэшэн, ссылаясь на экспертов, также отметил, что риск пандемии, вызванной "болезнью X", продолжает возрастать из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.

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