В Китае прогнозируют появление нового "вируса X"

Мир в будущем столкнется с новым вирусом.

Мир в будущем столкнется с новым вирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом считает глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

По его словам, новый "вирус X" может возникнуть в любом месте и в любое время, и при этом его характеристики пока никому не известны.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", - сказал глава CDC в ходе выступления на международном форуме науки и технологий.

Также он выделил опасность дезинформации о коронавирусе, назвав явление "инфодемией", при которой переплетаются настоящие и ложные факты.

"Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", - отметил Фу, подчеркивая, что открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру оперативно приступить к разработке вакцин от коронавируса.

В ходе форума директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что для подготовки к "следующей неминуемой пандемии" необходимо, прежде всего, определить приоритетные патогены, которые способны вызвать пандемию. Инфекционист напомнил, что подобный список есть у ВОЗ, но призвал не ограничиваться этим подходом, так как массовое распространение инфекции, по его словам, обычно провоцируется непредвиденным возбудителем.