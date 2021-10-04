О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Китае прогнозируют появление нового "вируса X"

В Китае прогнозируют появление нового "вируса X" Мир в будущем столкнется с новым вирусом.
Здоровье
4 октября 2021 г. 00:51
В Китае прогнозируют появление нового вируса X

Мир в будущем столкнется с новым вирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом считает глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

По его словам, новый "вирус X" может возникнуть в любом месте и в любое время, и при этом его характеристики пока никому не известны.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", - сказал глава CDC в ходе выступления на международном форуме науки и технологий.

Также он выделил опасность дезинформации о коронавирусе, назвав явление "инфодемией", при которой переплетаются настоящие и ложные факты.

"Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", - отметил Фу, подчеркивая, что открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру оперативно приступить к разработке вакцин от коронавируса.

В ходе форума директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что для подготовки к "следующей неминуемой пандемии" необходимо, прежде всего, определить приоритетные патогены, которые способны вызвать пандемию. Инфекционист напомнил, что подобный список есть у ВОЗ, но призвал не ограничиваться этим подходом, так как массовое распространение инфекции, по его словам, обычно провоцируется непредвиденным возбудителем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çin: Dünyada yeni "X virusu" yaranacaq

Другие новости из категории

В Азербайджане от COVID-19 за сутки вакцинированы свыше 52 тыс. человек
В Азербайджане от COVID-19 за сутки вакцинированы свыше 52 тыс. человек
3 октября 2021 г. 16:33
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 712 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 712 человек
3 октября 2021 г. 16:33
Ученые объяснили, с какой целью мутирует коронавирус
Ученые объяснили, с какой целью мутирует коронавирус
3 октября 2021 г. 10:50
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 60 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 60 тыс. человек
2 октября 2021 г. 16:49
Появились таблетки для успешного лечения коронавируса
Появились таблетки для успешного лечения коронавируса
2 октября 2021 г. 07:18
ВОЗ: Невыполнение задачи по вакцинации 10% населения всех стран мира - глобальный провал
ВОЗ: Невыполнение задачи по вакцинации 10% населения всех стран мира - глобальный провал
1 октября 2021 г. 18:19
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 68 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 68 тыс. человек
1 октября 2021 г. 17:11
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 689 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 689 человек
1 октября 2021 г. 17:10
Инфекционисты оценили изменения первых симптомов при COVID-19
Инфекционисты оценили изменения первых симптомов при COVID-19
1 октября 2021 г. 00:26
В Азербайджане за сутки против COVID-19 вакцинированы более 68 тыс. человек
В Азербайджане за сутки против COVID-19 вакцинированы более 68 тыс. человек
30 сентября 2021 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi